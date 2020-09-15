EBA Destek Noktaları'na nasıl ulaşılıyor? İşte eğitim bilişim ağı destek noktaları...

Milli Eğitim Bakanlığının EBA erişiminde sorun yaşayanlar için EBA Destek Noktaları'nın sayısı 4 bin 80 oldu. Peki size en yakın EBA Destek Noktası'na nasıl ulaşabilirsiniz? İşte bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

EBA DESTEK NOKTALARINA NASIL ULAŞILIYOR?

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, "Eğer ki öğrencinin evinde internet yok ise ya da bilgisayarı bulunmuyorsa EBA Destek Noktaları'na ulaşabilir. Bunu içinde oluşturulan bir yazılım var.

"ebadesteknoktası.meb.gov.tr" bu adrese girdiğiniz zaman önünüze açılan sayfadan sonuca ulaşabilirsiniz. Size en yakın okulu bulduktan sonra yan tarafta yer alan konum bilgisi ve okulun telefon numarası da mevcut." ifadelerini kullandı.