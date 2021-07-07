Düzce'deki sel felaketinin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Dereler taştı her yer göle döndü!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Düzce'de etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan ve 3 ilçe 13 köyde etkili olan sel felaketinde, Esmahanım ile Uğurlu Köylerini birbirine bağlayan köprü sel suları tarafından yıkıldı. Derenin diğer ucunda kalan yaklaşık 30 kişi de mahsur kaldı. Öte yandan Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. 88 kişinin evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.