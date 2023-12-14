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Dünyayı dehşete düşüren kare! Gazze ölüm kıskacında

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 09:41
Katil İsrail’in Gazze’de sivillere yaptığı zulmün Naziler’den farkı yok. Gelen görüntüler kan dondurdu. İsrail vahşetine dünya tepkili. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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