Dünyanın en büyük 5'inci barajı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! Başkan Erdoğan'dan yeni kara harekatı mesajı

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 275 metre yükseliği ile ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır. Ülkemizde bir enerji sıkıntısı olsa da burası bizim 1 buçuk yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak." dedi. Ayrıca PKK'ya karşı yeni kara harekatı mesajı veren Erdoğan, "İnşallah tankımızla birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.