19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünya yeni Çernobil'e doğru mu gidiyor? Zaporijya'da korkulan olur mu?

Dünya yeni Çernobil'e doğru mu gidiyor? Zaporijya'da korkulan olur mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2022 16:30
Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Zaporijya nükleer enerji santrali, tesise düzenlenen saldırılar üzerine yeniden odak noktası haline geldi. Peki Zaporijya nükleer santrali nerede ve şimdiye kadar neler yaşandı? Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azime Telli, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya yeni Çernobil’e doğru mu gidiyor?
Dünya yeni Çernobil'e doğru mu gidiyor?
Yine CHP yine tiyatro!
Yine CHP yine tiyatro!
Başkan Erdoğan ile Herzog görüştü
Başkan Erdoğan ile Herzog görüştü
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya iş insanı Sait Emir’in Instagram hesabını hackletip şantaj yaptırdı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hackletip şantaj yaptırdı
Kılıçdaroğlu’nun YSK açıklamasına sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına sert tepki
Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı
"Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı"
Şam ile diyalog olacak mı?
Şam ile diyalog olacak mı?
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zirve dünya basınında geniş yer buldu
Zirve dünya basınında geniş yer buldu
PKK’lı İBB çalışanı Yunanistan’a kaçtı
PKK'lı İBB çalışanı Yunanistan'a kaçtı
Helalleşme değil fişleme!
Helalleşme değil fişleme!
Ankara – Şam arasındaki ilişkiler normalleşir mi?
Ankara – Şam arasındaki ilişkiler normalleşir mi?
Daha Fazla Video Göster