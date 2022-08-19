Dünya yeni Çernobil'e doğru mu gidiyor? Zaporijya'da korkulan olur mu?

Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Zaporijya nükleer enerji santrali, tesise düzenlenen saldırılar üzerine yeniden odak noktası haline geldi. Peki Zaporijya nükleer santrali nerede ve şimdiye kadar neler yaşandı? Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azime Telli, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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