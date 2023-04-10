10 Nisan 2023, Pazartesi
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Dünya ilk SİHA gemisi hizmete hazır! "TCG Anadolu" TSK envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" TSK envanterine giriyor. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek. Geminin hangarında 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Geminin kazanımları ile ilgili siyaset bilimci Onur Erim önemli değerlendirmelerde bulundu.