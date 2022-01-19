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Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 12:35
Rusya Ukrayna'nın kuzeyine de asker yığmaya başladı. ABD, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meseli an meselesi" açıklamasında bulunarak kritik uyarılarda bulundu. Peki gerilim savaşa döner mi? Rusya'dan sahte bayrak operasyonu mu? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı? DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! SAVAŞ ÇIKAR MI?
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