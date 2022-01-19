19 Ocak 2022, Çarşamba
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Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?
Rusya Ukrayna'nın kuzeyine de asker yığmaya başladı. ABD, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meseli an meselesi" açıklamasında bulunarak kritik uyarılarda bulundu. Peki gerilim savaşa döner mi? Rusya'dan sahte bayrak operasyonu mu? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.