19 Ocak 2022, Çarşamba
Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?
Rusya Ukrayna'nın kuzeyine de asker yığmaya başladı. ABD, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meseli an meselesi" açıklamasında bulunarak kritik uyarılarda bulundu. Peki gerilim savaşa döner mi? Rusya'dan sahte bayrak operasyonu mu? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 12:36
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