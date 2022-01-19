Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

ABD bir kez uyardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "savaş hazırlığı" içerisinde olduğunu iddia etti. "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Sınır hattındaki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek." ifadeleri kullanıldı.