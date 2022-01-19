19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

Rusya Ukrayna'nın kuzeyine de asker yığmaya başladı. ABD, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meseli an meselesi" açıklamasında bulunarak kritik uyarılarda bulundu. Peki gerilim savaşa döner mi? Rusya'dan sahte bayrak operasyonu mu? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 12:36
  • 1
  • 21
Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

Rusya ile Batı'yı savaşın eşiğine getiren "Ukrayna" krizine ilişkin, Beyaz Saray'dan kritik bir uyarı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamaya girdiğini öne süren Beyaz Saray Sözcüsü, "Sınırdaki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek" dedi.

  • 3
  • 21
Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ise cuma günü Rus mevkidaşıyla Cenevre'de bir araya geleceği öğrenildi.

  • 4
  • 21
Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

ABD bir kez uyardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "savaş hazırlığı" içerisinde olduğunu iddia etti. "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Sınır hattındaki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek." ifadeleri kullanıldı.

  • 5
  • 21
Dünya diken üstünde! Rusya – Ukrayna sınırında yüksek gerilim: Savaş çıkar mı?

Moskova yönetimine açıkça gözdağı veren Beyaz Saray Sözcüsü, her türlü agresif girişime hazırlıklı olduklarını söyledi.