Dünya diken üstünde! NATO Rusya'ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Ukrayna'daki savaşın küresel boyuta taşınabileceğine yönelik endişeler sürerken tüm dünyayı diken üstünde bırakan bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir kasabaya kaynağı belirsiz iki füze düştü. Kiev yönetimi iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, iddiaları reddeden Kremlin ise olayın provokasyon olduğunu savundu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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