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Haberler Galeri DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya'ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya'ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Ukrayna'daki savaşın küresel boyuta taşınabileceğine yönelik endişeler sürerken tüm dünyayı diken üstünde bırakan bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir kasabaya kaynağı belirsiz iki füze düştü. Kiev yönetimi iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, iddiaları reddeden Kremlin ise olayın provokasyon olduğunu savundu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:24
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DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya’ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Aylar sonra korkulan oldu. Ukrayna'nın doğusundaki şiddetli çatışmalar sürerken füzeler ilk kez NATO toprağına düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya’ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodów kasabası, peş peşe gerçekleşen patlamalarla sarsıldı.

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DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya’ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Kaynağı bilinmeyen iki füzenin isabet ettiği köyde, can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

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DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya’ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Saldırı sonrası alarm seviyesini en üst düzeye çıkaran Polonya Başbakanı Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı.

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DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE! NATO Rusya’ya savaş açabilir mi? 4. ve 5. madde ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı iddia: Belki de Türkiye televizyonlarında ilk defa...

Hükümet Sözcüsü Müller ise "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumu artırıldı" açıklamasında bulundu.