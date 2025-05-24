24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Dolmabahçe'de sürpriz görüşme!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Dolmabahçe'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvede tüm gözler bu tarihi buluşmadaydı. Şara, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Türkiye’nin sağladığı destek için Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan ise mevkidaşına, “Suriye'nin yanındayız” mesajını verdi.