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Dolmabahçe’de sürpriz görüşme!

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 23:42
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Dolmabahçe'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvede tüm gözler bu tarihi buluşmadaydı. Şara, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Türkiye’nin sağladığı destek için Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan ise mevkidaşına, “Suriye'nin yanındayız” mesajını verdi.
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Dolmabahçe’de sürpriz görüşme!
Dolmabahçe’de sürpriz görüşme!
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