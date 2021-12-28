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Diyarbakır’da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı! Halk yeni yılda suyu indirimli kullanacak

A Haber
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Giriş: 28.12.2021 09:06
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni yılda suya yüzde 16,5 indirim yapacağını açıkladı. İstanbul, Ankara gibi metropollerden suya yüklü miktardaki zammın ardından Doğu’nun incisi olan Diyarbakır'daki bu indirim nasıl sağlandı? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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