Diyarbakır’da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı! Halk yeni yılda suyu indirimli kullanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni yılda suya yüzde 16,5 indirim yapacağını açıkladı. İstanbul, Ankara gibi metropollerden suya yüklü miktardaki zammın ardından Doğu’nun incisi olan Diyarbakır'daki bu indirim nasıl sağlandı? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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