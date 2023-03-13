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Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan site! Altındaki spor salonunun açılış izni olmadığı ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 16:30
Diyarbakır'da, 89 kişiye mezar olan diyar Galeria İş Merkezi altındaki spor salonunun kolonları kesildiği iddia edilmişti. Şimdi ise salonun açılış izni olmadığı ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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