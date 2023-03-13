Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan site! Altındaki spor salonunun açılış izni olmadığı ortaya çıktı

Diyarbakır'da, 89 kişiye mezar olan diyar Galeria İş Merkezi altındaki spor salonunun kolonları kesildiği iddia edilmişti. Şimdi ise salonun açılış izni olmadığı ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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