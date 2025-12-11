11 Aralık 2025, Perşembe
Güllü cinayete mi kurban gitti?
Giriş: 11.12.2025 13:34
Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı ve iki kişi “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. TÜBİTAK’ta incelenen ses kayıtlarında ne tespit edildi? Güllü cinayete mi kurban gitti? A Haber muhabiri Yusuf Gül, ayrıntıları aktardı.