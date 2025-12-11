11 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Güllü cinayete mi kurban gitti?
Güllü cinayete mi kurban gitti?

Güllü cinayete mi kurban gitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 13:34
Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı ve iki kişi “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. TÜBİTAK’ta incelenen ses kayıtlarında ne tespit edildi? Güllü cinayete mi kurban gitti? A Haber muhabiri Yusuf Gül, ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güllü cinayete mi kurban gitti?
ABONE OL
Güllü cinayete mi kurban gitti?
Güllü cinayete mi kurban gitti?
MHP’nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis’te!
MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'te!
Adli emanet soygunu! İşte kaçış anı
Adli emanet soygunu! İşte kaçış anı
Özel’i terleten yolsuzluk soruları
Özel'i terleten yolsuzluk soruları
Özgür Özel’den sokak çağrısı!
Özgür Özel'den sokak çağrısı!
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı
22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı
SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar
“SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar”
İsrail’in asıl hedefi Suriye değil Türkiye!
İsrail’in asıl hedefi Suriye değil Türkiye!
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Külliye’de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı!
Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı!
atv Haber şarkıcı Güllü’nün kızı kaçarken görüntülendi!
atv Haber şarkıcı Güllü’nün kızı kaçarken görüntülendi!
Daha Fazla Video Göster