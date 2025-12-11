Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek

11 Aralık 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 13:36
Turkuvaz Medya’da düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi’ne katılan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Temel önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacağını söyledi.
