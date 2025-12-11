11 Aralık 2025, Perşembe
Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü
Giriş: 11.12.2025 13:37
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Firari durumdaki Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş için arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.