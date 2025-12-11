Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Firari durumdaki Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş için arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN