Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü

Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü

Giriş: 11.12.2025 13:37
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Firari durumdaki Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş için arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü
Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü
Adli emanet hırsızlığında karı-kocanın son görüntüsü
