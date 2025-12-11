11 Aralık 2025, Perşembe
Özgür Özel'den sokak çağrısı: Evde oturmakla bu iş olmuyor
Giriş: 11.12.2025 09:11
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yine sokak çağrısı yaptı. Ekrem İmamoğlu için sokağa çıkmayanları "pijamalılar" diyerek eleştirdi. Tabii bu talihsiz çıkışı, bir dönem CHP'li yazarların AK Partililere hakaret etmek için kullandığı "Bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar" sözünü hatırlattı. CHP kulislerinde konuşulan bir başka konu ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Mansur Yavaş'ın koltuğuna talip olduğunu açıklaması.