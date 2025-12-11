11 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel'den sokak çağrısı: Evde oturmakla bu iş olmuyor
Özgür Özel’den sokak çağrısı: Evde oturmakla bu iş olmuyor

Özgür Özel'den sokak çağrısı: Evde oturmakla bu iş olmuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 09:11
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yine sokak çağrısı yaptı. Ekrem İmamoğlu için sokağa çıkmayanları "pijamalılar" diyerek eleştirdi. Tabii bu talihsiz çıkışı, bir dönem CHP'li yazarların AK Partililere hakaret etmek için kullandığı "Bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar" sözünü hatırlattı. CHP kulislerinde konuşulan bir başka konu ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Mansur Yavaş'ın koltuğuna talip olduğunu açıklaması.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den sokak çağrısı: Evde oturmakla bu iş olmuyor
ABONE OL
Özgür Özel’den sokak çağrısı!
Özgür Özel'den sokak çağrısı!
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı
22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı
SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar
“SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar”
İsrail’in asıl hedefi Suriye değil Türkiye!
İsrail’in asıl hedefi Suriye değil Türkiye!
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Külliye’de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı!
Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı!
atv Haber şarkıcı Güllü’nün kızı kaçarken görüntülendi!
atv Haber şarkıcı Güllü’nün kızı kaçarken görüntülendi!
A Haber merak edilen o adli emanet deposunda
A Haber merak edilen o adli emanet deposunda
Bayrak için yaşadı bayrağa sarılıp uğurlandı
Bayrak için yaşadı bayrağa sarılıp uğurlandı
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız
"Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız"
Daha Fazla Video Göster