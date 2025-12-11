11 Aralık 2025, Perşembe
TBMM'de yolsuzluk tartışması! Özgür Özel'i terleten sorular
Giriş: 11.12.2025 10:07
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu görüşmelerinde tansiyon yükseldi. O anlardan biri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler İBB iddianamesindeki detayları hatırlatınca yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "işçi" dediği bir belediye personelinin 73 bin TL maaşla nasıl milyonlarca liralık mal varlığına sahip olduğunu sordu Özel'e ve dosyaya giren diğer yolsuzlukları da. CHP sıralarından bu soruların hiçbirine cevap gelmedi ama Güler'in sözleri sık sık kesildi.