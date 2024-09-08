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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu: Narin çuvala konulup getirilmiş

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu: Narin çuvala konulup getirilmiş

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 12:14
Narin cansız bedenini bulunmasıyla ilgili Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, “Öldürüldükten sonra çuvala konulup dere kenarına getirilmiş üzeri doğal şekilde taşlarla ve dalla kapatılmış.” dedi.
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Diyarbakır Valisi: Narin çuvala konulup getirilmiş
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