Diyarbakır annelerinden CHP’ye tepki: Gençler sokak çağrılarına kanmayın!

Diyarbakır anneleri, CHP'nin tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı sokak çağrılarına tepki göstererek, Selahattin Demirtaş’ın 6-8 Ekim olaylarındaki çağrısını hatırlattı ve gençleri uyardı. Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir, "Biz duyduk ki CHP gençleri sokağa çağırıyor. Buradan gençlere sesleniyorum, bunu sakın yapmayın" dedi. Siirt’in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için mücadele veren baba Nurettin Ödümlü ise, "Gençler, kimseye kulak vermeyin. Bu devlet hepimizindir. Siz öldükten sonra kimse size sahip çıkmaz" diyerek uyarıda bulundu. Öte yandan Diyarbakır anneleri, 17 Mart’ta Diyarbakır’ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’nun, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmediğini de vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

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