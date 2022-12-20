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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Bülent Keneş'in iade talebini reddeden İsveç'e tepki!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 14:36
Güncelleme:20.12.2022 14:36
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ firarisi Bülent Keneş'le ilgili ise İsveç'ten skandal bir karar geldi. İsveç Yüksek Mahkemesi Keneş'in iadesini durdurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok olumsuz bir gelişme, artık somut adımlar bekliyoruz." dedi.
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