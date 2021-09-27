Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Karabağ Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Karabağ harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, toplantının, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 günlük savaşın başlangıcının yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekerek "Bu vesileyle başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması ve bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

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