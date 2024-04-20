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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri arasında kritik görüşme! Masada Gazze var

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Giriş: 20.04.2024 13:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, Gazze meselesinin de masaya yatırıldığını ifade ederken; "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" dedi.
Fidan ile Mısırlı mevkidaşı arasında kritik görüşme
Fidan ile Mısırlı mevkidaşı arasında kritik görüşme
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