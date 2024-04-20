20 Nisan 2024, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri arasında kritik görüşme! Masada Gazze var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, Gazze meselesinin de masaya yatırıldığını ifade ederken; "Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" dedi.