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Diri fay haritası güncellendi! 8.0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Şükrü Ersoy iki şehri işaret etti...

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Giriş: 04.10.2023 01:51
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından diri fay haritası güncellenirken, A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, haritayı yorumlarken 8.0 büyüklüğünde deprem olabilme potansiyeli olan alanı işaret etti. Ersoy ayrıca iki şere dikkat çekti. İşte detaylar... .
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