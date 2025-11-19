Diplomasinin kalbi yine Türkiye’de atacak! Ukrayna için barış zirvesi

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerini kesintisiz sürdüren Türkiye, barışın tesisi için bir kez daha sahnede. Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye’ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Öte yandan ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, müzakereler için bugün Türkiye'ye geliyor.

