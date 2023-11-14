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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

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Giriş: 14.11.2023 15:53
Hikaye çok kısa zamanda elde edilen servet ile başlamış, kara para iddiaları sonrası da demir parmaklıklar ardında son bulmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından birçok güzellik merkezinin adı da yine benzer suçlamalarla gündeme geldi. Arkadaşlarımız araştırdı ve güzellik merkezi adı altında dönen dolapların dosyası açıldı. İşte o kirli tezgah...
Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu kara para? POLAT ÇİFTİYLE GÜNDEME GELDİ! NEDİR BU KARA PARA?

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Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu kara para?
Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu kara para?
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