14 Kasım 2023, Salı
Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?
Hikaye çok kısa zamanda elde edilen servet ile başlamış, kara para iddiaları sonrası da demir parmaklıklar ardında son bulmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından birçok güzellik merkezinin adı da yine benzer suçlamalarla gündeme geldi. Arkadaşlarımız araştırdı ve güzellik merkezi adı altında dönen dolapların dosyası açıldı. İşte o kirli tezgah...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 15:53
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