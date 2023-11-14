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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

Hikaye çok kısa zamanda elde edilen servet ile başlamış, kara para iddiaları sonrası da demir parmaklıklar ardında son bulmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından birçok güzellik merkezinin adı da yine benzer suçlamalarla gündeme geldi. Arkadaşlarımız araştırdı ve güzellik merkezi adı altında dönen dolapların dosyası açıldı. İşte o kirli tezgah...

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 15:53
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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

Bir anda geçilen lüks hayat... Umarsızca harcanan milyonlar... Şaşalı evler ve arabalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

Ve bunların hepsinin arkasındaki servetin "kara para" olduğu iddiası...

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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

"Kara para" Dilan Polat ve eşinin tutuklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

PEKİ NEDİR BU KARA PARA?

- Ben bir gelir elde ediyorum, bu gelir suç kaynaklı gelir ve bu nakit bir gelir. Ve ben bu geliri çeşitli şirketler üzerinden döndürerek sanki ben bu şirketlerden ben bu geliri kazanmış gibi gösteriyorum. Aslında kara paranın kanuni karşılığı budur.

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Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

- Bir suç varsa, suç işlenerek gelir elde ediliyorsa bunun adı kara paradır. Suç işlenip kara para elde etmek kolay, en zoru bu suç gelirini sisteme sokmak. Yani bu suçtan uzaklaştırmak.