Dilan Polat - Engin Polat çiftiyle gündeme geldi! Nedir bu KARA PARA? Neden GÜZELLİK MERKEZİ seçiliyor?

PEKİ NEDİR BU KARA PARA?

- Ben bir gelir elde ediyorum, bu gelir suç kaynaklı gelir ve bu nakit bir gelir. Ve ben bu geliri çeşitli şirketler üzerinden döndürerek sanki ben bu şirketlerden ben bu geliri kazanmış gibi gösteriyorum. Aslında kara paranın kanuni karşılığı budur.