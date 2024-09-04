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Dilan - Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

Dilan - Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 10:13
Güncelleme:04.09.2024 10:13
Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İlk davada Polat çiftinin yanı sıra toplamda 28 kişi yargılanacak. İkinci davada ise Bahar Candan ve Nihal Candan hakim karşısına çıkacak.
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