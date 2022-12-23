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Die Welt: Türkiye üretim ve tedarik merkezi olacak! Erdoğan cazip fırsatlar sunuyor

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 08:40
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve tedarik merkezlerinden biri olmaya hazırlandığını yazdı. “Ülke muazzam bir potansiyele sahip" ifadelerinin yer aldığı haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda cazip fırsatlar sunduğu vurgulandı.
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