27 Haziran 2022, Pazartesi
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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca A Haber'e konuştu: Sel bölgesinde kritik noktalar tespit edilip düzeltildi
A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca sel bölgelerindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kritik noktaların tespit edilip düzeltildiğini söyleyen Akca, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İşte detaylar...