Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?

Siyaset tarihinin en hareketli gününde ne yaşandı? Kim, ne dedi? Bahçeli'nin İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne oldu? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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