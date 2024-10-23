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Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?

Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 14:01
Siyaset tarihinin en hareketli gününde ne yaşandı? Kim, ne dedi? Bahçeli'nin İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne oldu?  A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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İmralı çıkışına muhalefetin yorumu ne?
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