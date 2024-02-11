Devlet Bahçeli'den Ankara'da önemli açıklamalar: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP ve DEM Parti'nin hesaplarının tutmayacağını ifade ederken "Ayrı aday belirlenmesi sinsi bir oyun" dedi. CHP'nin elindeki belediyelerdeki kayıp yılların son bulacağını söyleyen Bahçeli "Hem DEM'lenip hem de milliyetçi olmak imkansızdır." ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin PKK'nın elinde olduğunu da söyleyen Bahçeli "Terör devletine onay veren de bunlar" dedi.

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