28 Mart 2025, Cuma
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Devlet Bahçeli: CHP siyasi miladını doldurdu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'ye yönelik soruşturma üzerinden CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı şer ve şiddet cephesi açmıştır." diyen Bahçeli, hukuki bir davayı çarpıtarak sandıkla kutuplaştırmanın art niyetlilik olduğunu söyledi. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.