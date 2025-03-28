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Devlet Bahçeli: CHP siyasi miladını doldurdu

Devlet Bahçeli: CHP siyasi miladını doldurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 15:49
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'ye yönelik soruşturma üzerinden CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı şer ve şiddet cephesi açmıştır." diyen Bahçeli, hukuki bir davayı çarpıtarak sandıkla kutuplaştırmanın art niyetlilik olduğunu söyledi. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.
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Devlet Bahçeli: CHP siyasi miladını doldurdu
Devlet Bahçeli: CHP siyasi miladını doldurdu
Devlet Bahçeli: CHP siyasi miladını doldurdu
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