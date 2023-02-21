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Deprem köyleri yıktı geçti! Adıyaman’nın Arılı Köyünde 55 haneden 52’si yerler bir oldu

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 12:48
Güncelleme:21.02.2023 12:54
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Arılı Köyü’nde 55 haneden 52’si yıkıldı o bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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