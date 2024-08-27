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Deprem konutları teslim ediliyor! Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'de!

Deprem konutları teslim ediliyor! Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 18:11
Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel anlattı. Görgel yaptığı açıklamalarda 2025’in sonunda bütün deprem konutlarının teslim edileceğini ifade etti.
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