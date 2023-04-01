01 Nisan 2023, Cumartesi
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Deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmaları tam gaz! Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar
Depremden etkilenen 11 ili yeniden inşa ve ihya etmek için başlatılan konut projelerinde her gün yeni bir temel atma töreni gerçekleştirilirken bugünkü tören Elazığ'da düzenlendi. Başkan Erdoğan "Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde" açıklamalarda bulunurken, hedeflerinin 1 yılda 319 bin konut inşası olduğunu vurguladı. 7'li koalisyona da yüklenen Başkan Erdoğan "Toplanıp dağılanlarla değil söz verip yapanlarla beraberiz" ifadeleri sonrası "Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor" ifadelerini kullandı. Meral Akşener'e de çay göndermesinde bulunan Erdoğan "Biz papatya çayını ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...