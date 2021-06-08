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Denizlerde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edeceğiz

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Giriş: 08.06.2021 15:18
Güncelleme:08.06.2021 15:36
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz. 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve kaderine terk etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
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