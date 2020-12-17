17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Demokratik muhalefete "Mansur Yavaş" engeli! Ankara'nın sorunları gürültüye kurban gidiyor

Demokratik muhalefete "Mansur Yavaş" engeli! Ankara'nın sorunları gürültüye kurban gidiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 12:52
Güncelleme:17.12.2020 13:39
CHP'Lİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında AK Partili meclis üyelerine hitap biçimi, kullandığı üslup dinleyenlerin tepkisini çekiyor. Halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini dışarı attırmakla tehdit eden Yavaş'ın üslubuna AK Partili isimlerden eleştiri geldi. İşte Yavaş'ın antidemokratik tutumu ve başkanların cevapları...

Demokratik belediyecilik iddiasıyla göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim tarzı ipleri belediye meclisinde ipleri kopma noktasına getirdi. Yavaş'ın AK Parti ve MHP'nin seçilmiş meclis üyelerine hakaretleri tahammül sınırlarını zorluyor.

Yavaş'ın her geçen gün sertleşen üslubu, en basit konuları bile çözümsüzlüğe sürüklüyor.

Meclis'te muhalefet konumunda bulunan AK Partili ve MHP'li üyelerin önergelerini sunmasına bile izin vermeyen Yavaş sadece hakaretle kalmadı üyeleri "zabıta yoluyla dışarı attırmakla" tehdit etti. AK Partili belediye başkanları Yavaş'ın üslubunu zorbalık olarak yorumladı.

Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği... MİKROFONU KAPATTI KONUŞTURMADI! İŞTE MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ...

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergesi almadı mikrofonu kapattı CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ SORU ÖNERGESİ ALMADI MİKROFONU KAPATTI

Demokratik muhalefete Mansur engeli!
Demokratik muhalefete "Mansur" engeli!
Ne için siyaset yapıyorlar?
Ne için "siyaset" yapıyorlar?
AYM üyesi için seçim yapıldı! Başkan Erdoğan AYM üyesini ne zaman açıklayacak?
AYM üyesi için seçim yapıldı! Başkan Erdoğan AYM üyesini ne zaman açıklayacak?
FETÖ 17-25 Aralık'ta neyi amaçlıyordu?
FETÖ 17-25 Aralık'ta neyi amaçlıyordu?
17 Aralık'ın hedefi ekonomiydi
17 Aralık'ın hedefi ekonomiydi
İranlı muhalif böyle kaçırıldı!
İranlı muhalif böyle kaçırıldı!
17-25 Aralık'ta neler yaşandı?
17-25 Aralık'ta neler yaşandı?
Türkiye'ye kritik ziyaret!
Türkiye'ye kritik ziyaret!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
Millete operasyon girişiminin 7. yılı
Millete operasyon girişiminin 7. yılı
17-25 Aralık yargı darbesinin 7.yılı
17-25 Aralık yargı darbesinin 7.yılı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Daha Fazla Video Göster