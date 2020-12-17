Demokratik muhalefete "Mansur Yavaş" engeli! Ankara'nın sorunları gürültüye kurban gidiyor

CHP'Lİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında AK Partili meclis üyelerine hitap biçimi, kullandığı üslup dinleyenlerin tepkisini çekiyor. Halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini dışarı attırmakla tehdit eden Yavaş'ın üslubuna AK Partili isimlerden eleştiri geldi. İşte Yavaş'ın antidemokratik tutumu ve başkanların cevapları...

Demokratik belediyecilik iddiasıyla göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim tarzı ipleri belediye meclisinde ipleri kopma noktasına getirdi. Yavaş'ın AK Parti ve MHP'nin seçilmiş meclis üyelerine hakaretleri tahammül sınırlarını zorluyor.

Yavaş'ın her geçen gün sertleşen üslubu, en basit konuları bile çözümsüzlüğe sürüklüyor.

Meclis'te muhalefet konumunda bulunan AK Partili ve MHP'li üyelerin önergelerini sunmasına bile izin vermeyen Yavaş sadece hakaretle kalmadı üyeleri "zabıta yoluyla dışarı attırmakla" tehdit etti. AK Partili belediye başkanları Yavaş'ın üslubunu zorbalık olarak yorumladı.