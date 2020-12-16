- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında AK Partili meclis üyelerine hitap şekilleri dinleyenlerin tepkisini çekiyor. Yavaş, Meclis'te sesini yükselttiği anlarda söz hakkı vermediği kişilere karşı antidemokratik bir tavır sergiliyor. İşte Mansur Yavaş gerçeği...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında AK Partili meclis üyelerine hitap şekilleri dinleyenlerin tepkisini çekiyor. Yavaş, Meclis'te sesini yükselttiği anlarda söz hakkı vermediği kişilere karşı antidemokratik bir tavır sergiliyor. İşte Mansur Yavaş gerçeği...