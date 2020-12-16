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Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği...

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Giriş: 16.12.2020 12:33
Güncelleme:16.12.2020 14:33
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında AK Partili meclis üyelerine hitap şekilleri dinleyenlerin tepkisini çekiyor. Yavaş, Meclis'te sesini yükselttiği anlarda söz hakkı vermediği kişilere karşı antidemokratik bir tavır sergiliyor. İşte Mansur Yavaş gerçeği...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında AK Partili meclis üyelerine hitap şekilleri dinleyenlerin tepkisini çekiyor. Yavaş, Meclis'te sesini yükselttiği anlarda söz hakkı vermediği kişilere karşı antidemokratik bir tavır sergiliyor. İşte Mansur Yavaş gerçeği...

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergesi almadı mikrofonu kapattı CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ SORU ÖNERGESİ ALMADI MİKROFONU KAPATTI
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Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği...
Mikrofonu kapattı konuşturmadı! İşte Mansur Yavaş gerçeği...
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