CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergesi almadı mikrofonu kapattı

Mansur Yavaş; Murat Köse'ye, "Almıyorum önergeyi. Bir dahaki toplantıya verirsiniz. Gündeme devam edin" diye konuştu. Murat Köse, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi ve "Sayın başkan önergeyi almama gibi durumunuz yok. Olmaz öyle şey" dedi.