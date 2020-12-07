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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergesi almadı mikrofonu kapattı

 ’nde gergin anlar yaşandı. ’li Belediye Başkanı , AK Parti’nin ve ’nin sözlü soru önerge vermesini engelledi. Mansur Yavaş, Başkanı ve ’nin konuşmasını engellemek için mikrofonunu kapattı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergesi almadı mikrofonu kapattı

'nde gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı ; AK Parti'nin ve 'nin sözlü soru önerge vermesini engelledi, Başkanı ve 'nin konuşturmadı ve mikrofonunu kapadı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soru önergesi almadı mikrofonu kapattı CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ SORU ÖNERGESİ ALMADI MİKROFONU KAPATTI

MANSUR YAVAŞ, AK PARTİ VE MHP'NİN SÖZLÜ ÖNERGESİNİ ENGELLEDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Sayın başkan (Mansur Yavaş) önergem olacak. Yazılı olarak önergemi okumak istiyorum" dedi.

Mansur Yavaş; Murat Köse'ye, "Almıyorum önergeyi. Bir dahaki toplantıya verirsiniz. Gündeme devam edin" diye konuştu. Murat Köse, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi ve "Sayın başkan önergeyi almama gibi durumunuz yok. Olmaz öyle şey" dedi.

YAVAŞ, KÖSE'NİN MİKROFONUNU KAPATTI

Mansur Yavaş da; "Olay bitti işte. Almıyorum önergeyi veya önümüzdeki ay görüşürüz. Yarın görüşürsünüz" iddiasında bulundu. Murat Köse, "Sayın başkan böyle bir usul yok. Önergemi okumak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na..." dedi. Mansur Yavaş, "Kesebilirsiniz" dedi ve Murat Köse'yi mikrofonunu kapattı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE HAKARET

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, sıralara vurarak usulsüzlüğe tepki gösterdi. Mansur Yavaş, "Masaya çık, tepin istersen" dedi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine hakaret etti.

KÖSE: "MECLİSİ SUSTURAMAZSINIZ YASA AÇIK"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi ve "Meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" dedi.

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