12 Mart 2022, Cumartesi
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Demokrasiye vurulan 2. darbe: 12 Mart Muhtırası! Muhtıraya giden yolda neler yaşandı?
Türk siyasi tarihinde, "sivil siyasete ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 51 yıl geçti. Bu süreçte, Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi. Muhtıra istikrarsızlığın kapısını açtı. 12 Mart 1971 Muhtırası'nın ardından 12 Eylül 1980'e kadar geçen 9 yılda, 11 hükümet değişikliği yaşandı. İşte tüm detaylar…