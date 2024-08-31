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DEM'li vekiller terörist cenazesinde! İl eş başkanı teröristin abisi çıktı

DEM'li vekiller terörist cenazesinde! İl eş başkanı teröristin abisi çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 21:37
Milli istihbarat Teşkilatı sınır ötesinde çok önemli operasyonlara imza attı son dönemde. Onlardan biri de Süleymaniye’de, örgütün sözde sorumluları arasındaki Gülistan Tetkik'in öldürüldüğü operasyondu. O teröristin cenaze töreninde, skandal görüntüler kayda geçti. DEM Partili vekiller Zeki İrmez, Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Zeynep Oduncu da cenazeye katılanlar arasındaydı.
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