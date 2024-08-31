DEM'li vekiller terörist cenazesinde! İl eş başkanı teröristin abisi çıktı

Milli istihbarat Teşkilatı sınır ötesinde çok önemli operasyonlara imza attı son dönemde. Onlardan biri de Süleymaniye’de, örgütün sözde sorumluları arasındaki Gülistan Tetkik'in öldürüldüğü operasyondu. O teröristin cenaze töreninde, skandal görüntüler kayda geçti. DEM Partili vekiller Zeki İrmez, Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Zeynep Oduncu da cenazeye katılanlar arasındaydı.

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