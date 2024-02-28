28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı

DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2024 08:35
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinde terör örgütü MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göçmen kaçakçılığına ’Kalkan-13’ operasyonu
Göçmen kaçakçılığına 'Kalkan-13' operasyonu
DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı
DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı
Bursa’da suç örgütlerine Kafes-46 operasyonu!
Bursa'da suç örgütlerine "Kafes-46" operasyonu!
DEM’li Hatimoğulları terörist elebaşı Öcalan’a özgürlük istedi!
DEM'li Hatimoğulları terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi!
Yunan basını yakın takipte!
Yunan basını yakın takipte!
Başkan Erdoğan’dan Özel’e çağrı!
Başkan Erdoğan’dan Özel’e çağrı!
DEM Partili vekile baskın!
DEM Partili vekile baskın!
Özgür Özel Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı
Özgür Özel Atatürk'e sığınınca arşiv açıldı
Meral Akşener sokakta CHP’li vatandaşla tartıştı!
Meral Akşener sokakta CHP'li vatandaşla tartıştı!
Çanakkale’de korkutan deprem! Sokağa koştular
Çanakkale’de korkutan deprem! Sokağa koştular
Cumhur İttifakı Kartal adayı A Haber’de!
Cumhur İttifakı Kartal adayı A Haber'de!
İstanbul’un kaderinin değiştiği gün
İstanbul'un kaderinin değiştiği gün
Daha Fazla Video Göster