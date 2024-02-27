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DEM Partili vekile baskın! Çiçek Otlu'nun evinden terörist çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 20:03
İstanbul'da terör örgütü MLKP'YE yönelik operasyon düzenlendi. DEM Partili Vekil Çiçek Otlu'nun evinde terör örgütü MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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