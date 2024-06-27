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DEM Partili Milletvekili Saliha Aydeniz terörist cenazesine katıldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 27.06.2024 09:22
Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan DEM Parti, teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Son olarak DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in, geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı.
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