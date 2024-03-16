DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Heybeliada'da terör örgütü PKK tepkisi!

Heybeliada'da esnaf ziyareti yapan terörün siyasi ayağı DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Fatma Kocabaş isimli bir vatandaş çok sert tepki gösterdi. Beştaş'ın terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı için oy istediğini belirten yaşlı kadın, "Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." dedi. Bilindiği gibi DEM Parti birçok il ve ilçede CHP ile kol kola 31 Mart seçimlerine gidiyor.

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