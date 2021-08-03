03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dehşete düşüren görüntüler! Saniyeler içinde alevler etrafı sardı

Dehşete düşüren görüntüler! Saniyeler içinde alevler etrafı sardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2021 10:47
Güncelleme:03.08.2021 10:54
Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülkenin birçok ilinden dehşete düşüren görüntüler gelirken Isparta'da çekilen bir video yangının kısa sürede nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. İşte Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaydedilen o görüntü...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saniyeler içinde alevler etrafı sardı
Saniyeler içinde alevler etrafı sardı
Alevlere havadan-karadan müdahale
Alevlere havadan-karadan müdahale
Alevler bir anda büyüdü! Karayolu kapandı
Alevler bir anda büyüdü! Karayolu kapandı
Azra'yı öldüren caniye ormanlık alanda keşif yaptırıldı
Azra'yı öldüren caniye ormanlık alanda keşif yaptırıldı
Deli Mehmet rüzgarı Çökertmeyi yaktı!
"Deli Mehmet" rüzgarı Çökertmeyi yaktı!
Alevlerin arasından sağ kurtarıldı!
Alevlerin arasından sağ kurtarıldı!
13 ilde FETÖ'ye darbe!
13 ilde FETÖ'ye darbe!
Ankara'da yangın! Resmi açıklama geldi
Ankara'da yangın! Resmi açıklama geldi
Yangın Sırtköy’e de sıçradı!
Yangın Sırtköy’e de sıçradı!
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!
Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı!
A Haber yangın söndürme helikopterinde!
A Haber yangın söndürme helikopterinde!
Daha Fazla Video Göster