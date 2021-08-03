Dehşete düşüren görüntüler! Saniyeler içinde alevler etrafı sardı

Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülkenin birçok ilinden dehşete düşüren görüntüler gelirken Isparta'da çekilen bir video yangının kısa sürede nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. İşte Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaydedilen o görüntü...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN