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Dedeğaç neden önemli? ABD çok sayıda zırhlı araç ve asker çıkartması yapacak! ANews Yayın Koordinatörü Orhan Salı yorumladı

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Giriş: 23.02.2021 23:53
Güncelleme:24.02.2021 02:11
ABD ve Yunanistan Lozan Anlaşmasını kenara koyarak Türkiye sınırında bulunan Dedeağaç'a askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. ABD'ye kent genelinde deniz üssü tahsis eden Atina, şimdi de askeri tatbikatları bahane ederek bölgeye helikopterler, tanklar ve çok sayıda askeri araçlar konuşlandırıyor. Yunan basını 145 helikopterin ve içinde tankların da olduğu 1800 askeri aracın kısa süre içinde bölgede olacağını yazdı. Peki Dedeağaç'ta neler oluyor? Dedeağaç neresi? ABD neden Dedeağaç'a geliyor? ANews Yayın Koordinatörü Orhan Salı detayları anlattı...
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