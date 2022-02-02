02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DBP’li Seval Gülmez tutuklandı! İl başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

DBP’li Seval Gülmez tutuklandı! İl başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 15:22
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında evinden alınarak Emniyet’e götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Avrupa Konseyi’ne Kavala tepkisi
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi
İşte dev harekatın detayları
İşte dev harekatın detayları
PKK El Bab’ta sivilleri hedef aldı
PKK El Bab’ta sivilleri hedef aldı
PKK yine siviller hedef aldı
PKK yine siviller hedef aldı
Başkan Erdoğan’dan ’barış’ diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan 'barış' diplomasisi!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları yalan çıktı işte gerçekler…
Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları yalan çıktı işte gerçekler…
Kış Kartalı Harekatı’nın detayları belli oldu!
Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu!
DBP’li Seval Gülmez tutuklandı!
DBP’li Seval Gülmez tutuklandı!
İBB’den İstanbul’un tarihi dokusuna büyük saygısızlık! Sultanahmet’te alkol skandalı! Yasağı böyle deldiler
İBB'den İstanbul'un tarihi dokusuna büyük saygısızlık! Sultanahmet'te alkol skandalı! Yasağı böyle deldiler
PKK’nın şovuna Kış Kartalı darbesi
PKK'nın şovuna Kış Kartalı darbesi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eastmed projesi nasıl çöktü?
Eastmed projesi nasıl çöktü?
Daha Fazla Video Göster