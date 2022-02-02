02 Şubat 2022, Çarşamba
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DBP’li Seval Gülmez tutuklandı! İl başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında evinden alınarak Emniyet’e götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.