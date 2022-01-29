29 Ocak 2022, Cumartesi
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DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı! HDP’li 4 vekil ve il başkanına soruşturma
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.